Nach royaler Hochzeit folgt Party ohne Zuschauer

Zunächst gab es für die rund 600 Gäste auf Einladung von Königin Elizabeth II. einen Empfang in der St.-Georgs-Halle direkt neben der gleichnamigen Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor.

Ab 20.00 Uhr findet Abendempfang von Harrys Vater Prinz Charles im etwa zwei Kilometer entfernten Frogmore House statt, einem idyllisch gelegenen Anwesen auf dem Schlossgelände.

Indes hat der Brautvater von Kalifornien aus Glückwünsche zur Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry geschickt. “Mein Baby sieht wunderschön und sehr glücklich aus”, sagte Thomas Markle dem Promiportal “TMZ”. “Ich wünschte, ich wäre dort und wünsche ihnen all meine Liebe und alles Glück.”

