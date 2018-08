Nach Schauer und Schnee: Spätsommer in den Startlöchern

Die Hitze ist ab dem Wochenende für dieses Jahr passé. Mit einer markanten Kaltfront kühlt es ordentlich ab, wie das amerikanische Wettermodell GFS andeutet. Die nachfolgende Grafik zeigt einen deutlichen Temperatursturz auf ca. 1.500 Meter Seehöhe.

Hohes Gewitterrisiko am Donnerstag

Auch Florian Pfurtscheller von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziert im Gespräch mit SALZBURG24 einen markanten Wettereinbruch. Zwar habe der Donnerstag vielerorts in Salzburg noch recht sommerlich begonnen, doch im Laufe des Tages häufen sich besonders über den Bergen die Quellwolken und ab Mittag steigt das Schauer- und Gewitterrisiko immer mehr an. Bis zum Abend ist in allen Landesteilen mit unbeständigem Wetter und Gewittern zu rechnen.

In der Nacht auf Freitag lösen sich die meisten Schauer und Gewitter auf. . In der zweiten Nachthälfte werden die Wolken im Flachgau, Tennengau und Mitterpinzgau wieder dichter, dort kann es regnen. Die Tiefstwerte liegen bei elf bis 18 Grad. Der Freitagvormittag verläuft sehr unbeständig und nass. Die Tiefstwerte liegen zwischen elf und 18 Grad, die Höchstwerte erreichen 23 bis 26 Grad. Besonders im Süden des Landes – Lungau und Pinzgau – wird es mit um die 20 Grad am kühlsten sein, so Pfurtscheller.

Schneefallgrenze sinkt auf 1.500 Meter

Auch der Samstag zeigt sich überwiegend bewölkt, kühl und regnerisch. Von der Früh weg gibt es immer wieder Niederschläge, zeitweise sind auch kräftige Güsse zu erwarten. Oberhalb von 2.300 Meter kann es auch schneien. Die Tiefstwerte liegen bei zehn bis 14 Grad, die Höchstwerte bei 15 bis 20 Grad.

Der Sonntag wird laut Prognose vom Donnerstag mit 13 bis 18 Grad der kälteste Tag des Wochenendes. Die Tiefstwerte schwanken zwischen vier und zehn Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1.500 Meter herab. In den tiefer gelegenen Landesteilen regnet es von der Früh weg. Am Nachmittag und gegen Abend schwächen sich die Schauer ab.

Spätsommer kündigt sich bereits an

Nach dem kühlen Wochenende stellt sich am Montag wieder überwiegend sonniges und trockenes Wetter ein. Nur ein paar harmlose Wollen trüben den Himmel. Nach einer kalten Nacht mit Temperaturen zwischen zwei und neun Grad schießt das Thermometer rasch wieder in die Höhe. Die Höchstwerte werden sich aus heutiger Sicht zwischen 19 und 23 Grad einpendeln. Auch der Dienstag wird sehr sonnig und warm, kündigt Pfurtscheller abschließend an. Einem herrlichen Spätsommer dürfte demnach nichts im Wege stehen.