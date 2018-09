Nach Scheidung prügelte Mann mit Schlagring auf Ex-Frau ein

Am Mittwoch ist die Scheidung des türkischstämmigen Paares am Bezirksgericht über die Bühne gegangen. Als die Frau wenig später mit dem Bekannten zu ihrer Wohnung in die Troststraße fuhr, warteten ihr Ex-Mann und dessen Bruder bereits auf sie. Als sie sich einparken wollte, wurde ihr Fahrzeug von dem Auto der beiden blockiert. Der 24-Jährige zerrte die Frau aus dem Wagen und attackierte sie mit Schlägen. Auch ihr 27-jähriger Begleiter wurde angegriffen.

Obwohl der Ex-Mann einen Schlagring verwendete, haben die Opfer verhältnismäßig leichte Verletzungen erlitten. Die 23-Jährige hatte eine Rissquetschwunde bei einem Auge und konnte bereits in häusliche Pflege entlassen werden. Ihr Bekannter musste gar nicht ins Spital.

(APA)