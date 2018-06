Nach Stauchaos auf A1: Rampe auf Salzachbrücke funktioniert

Intensive Nachtarbeiten waren nötig, um die Rampen so zu bauen, dass die Pkw mit 60 km/h darüberfahren können. Und das scheint gut zu klappen: Auf der Baustelle an der Salzachbrücke war den gesamten Dienstagmorgen über kein Stau in Sicht.

Am Tag dafür schaute das anders aus. Die Autofahrer konnten nur mit geringen km/h die Rampe überqueren, was zu einem 13 Kilometer langen Rückstau auf der A1 und einem Verkehrschaos rund um Salzburg führte.

