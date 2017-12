Nach tödlichem Brand in Köflach: Obduktionsergebnisse liegen vor

Nach dem t ödlichen Brand in einem Haus im weststeirischen Köflach sind am Freitag die Obduktionsergebnisse von der Gerichtsmedizin übermittelt worden: Alle drei Opfer haben massive Verbrennungen und Verkohlungen erlitten. Sie starben an einem Hitzeschock. Davor dürften sie aber vermutlich schon wegen der Rauchgase bewusstlos gewesen sein, sagte Ermittler Harald Stranz auf APA-Nachfrage.