Nach tödlicher Attacke in Mittersill: Angreifer in Untersuchungshaft

Nach einer tödlichen Messerattacke am späten Donnerstagabend in einem Flüchtlingsquartier in Mittersill im Pinzgau in Salzburg ist über den Angreifer, einen 37-jährigen Iraker, am Samstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Das teilte das Landesgericht Salzburg in einer Aussendung mit.