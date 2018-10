Nach Tumult bei EU-Gipfel: Demonstrant nach zwei Wochen enthaftet

Jener 23-jährige Demonstrant aus Passau (Bayern), der im Zuge der Proteste gegen den informellen EU-Gipfel am 20. September in der Stadt Salzburg festgenommen und anschließend inhaftiert worden war, ist am Mittwoch gegen gelindere Mittel aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das erklärte der Sprecher des Landesgerichtes Salzburg, Peter Egger, auf Anfrage der APA.