Nach unbeständigem Wochenbeginn Sonnenschein pur am Freitag

Viele Wolken ziehen am Montag durch und meist zeigt sich die Sonne nur zwischendurch ein wenig. Dabei kommt es auch zu einigen Regenschauern. Auch Gewitter können mit dabei sein. Zunächst gibt es vor allem im Süden ein paar gewittrige Regenschauer, am Nachmittag steigt dann aber auch von der Steiermark bis ins Waldviertel die Gewitterneigung deutlich an. Abends verlagert sich diese schauer- und gewitteraktive Zone dann mehr in den Osten. Der Wind weht abseits der Gewitter schwach bis mäßig. Auf Frühtemperaturen von sieben bis 15 Grad folgen Höchstwerte von 14 bis 22 Grad.

Unbeständiges Wetter am Dienstag

Auch am Dienstag ziehen im Großteil Österreichs viele Wolken durch, Sonnenschein bleibt die Ausnahme. Dabei ist es auch unbeständig mit zahlreichen Regenschauern. Wetterbegünstigt ist diesmal der Süden, hier bleibt es weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Die Temperaturen bleiben in etwa gleich: acht bis 14 Grad in der Früh und im Tagesverlauf dann 14 bis 21 Grad.

Der Sonnenschein beginnt dann am Mittwoch wieder zu überwiegen. Lediglich entlang der Alpennordseite von den Kitzbüheler Alpen ostwärts sowie zum Teil im Südosten steht in der ersten Tageshälfte ein Wechselspiel aus Wolken und sonnigen Phasen auf dem Programm. Im Bergland Niederösterreichs sowie der Obersteiermark sind einzelne, kurze Regenschauer noch möglich, meistens bleibt es jedoch trocken. Der Wind kommt schwach bis mäßig, am Alpenostrand lebhaft, aus Nordwest bis Ost. In der Früh sind die Temperaturen zwischen vier und 13 Grad angesiedelt, am Nachmittag zwischen 16 und 23 Grad.

Strahlender Sonnenschein zum Wochenende hin

Oft scheint die Sonne auch am Donnerstag, in der Westhälfte meist sogar ungetrübt von einem wolkenlosen Himmel. Im Osten und Südosten bilden sich allerdings am Nachmittag auch einige Haufenwolken, das Schauerrisiko ist aber gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen einem und elf Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 16 und 24 Grad.

Sonnenschein pur soll es dann am Freitag geben, und nur dünne und daher harmlose Wolkenfelder zieren phasenweise den Himmel. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Tiefsttemperaturen betragen zwei bis zwölf Grad und erreichen schließlich 17 bis 25 Grad.

