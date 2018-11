Nach Unwetter: Arbeiten auf der Salzburger Festung unter Zeitdruck

Nach dem schweren Föhnsturm Anfang der Woche laufen in der Stadt Salzburg die provisorischen Reparaturarbeiten auf der Festung auf Hochtouren. Eine Sturmwalze hatte am Dienstagmorgen von zwei Gebäuden große Teile des Dachs abgetragen und zerstört. Zum Schutz der historischen Mauern kurzfristig angebrachte Planen wurden jedoch am Allerheiligentag erneut vom starken Wind weggerissen.