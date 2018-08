Nach Unwetter und Niederschlägen im Glemmtal: Normalisierung ist in Sicht

Nach dem verheerenden Unwetter und den starken Regenfällen der letzten Tage laufen die Aufräumarbeiten in und um Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) am Montag weiter auf Hochtouren. Die Glemmtalerstraße (L111) ist mittlerweile wieder einspurig befahrbar und am frühen Nachmittag wollen die Einsatzkräfte über eine erste Bilanz sowie das weitere Vorgehen informieren.