Nach Vulkanausbruch auf Hawaii – Stärke der Erdbeben steigt

Der Kilauea war am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) ausgebrochen. In einem bewohnten Gebiet auf Big Island, der größten Insel des US-Bundesstaats im Pazifik, quoll glühende Lava aus Rissen im Boden. Die Katastrophenschutzbehörde im Bezirk Hawaii County wies daraufhin 1.700 Anrainer an, die Ausbruchszone umgehend zu verlassen.

Rund 10.000 weitere Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser vorsorglich zu verlassen. Um Katastrophenschutzmittel freizugeben, wurde für das betroffene Gebiet der Notstand ausgerufen.

In den Tagen zuvor hatte es rund hundert kleine Erdstöße gegeben. Am Donnerstagvormittag (Ortszeit) ereignete sich nach Angaben der USGS dann ein Beben der Stärke 5,0 südlich des Puu-Oo-Kraters am Kilauea. Der Kilauea ist einer von fünf Vulkanen auf Big Island und einer der aktivsten Vulkane auf der Welt.

