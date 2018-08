Nach Waldbrand: Erdrutschgefahr in Hallstatt

Der Brandeinsatz ist beendet, nun drohen Erdrutsche. - © APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Nach einsetzenden Regenfällen wurden die Löscharbeiten beim Waldbrand in Hallstatt (Bez. Gmunden) in Oberösterreich am Freitagabend nach über drei Tagen eingestellt. Wegen drohender Erdrutschgefahr musste das Gebiet evakuiert werden.