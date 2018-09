Nach Waldbrand in Hallstatt: Schutzmaßnahmen für Bewohner geplant

Die Einsatzkräfte waren beim Waldbrand in Hallstatt tagelang gefordert. - © APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Mehrere Tage lang hat der Waldbrand entlang der Echernwand in Hallstatt (Bez. Gmunden) die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Nach den heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen ist vom Brand nichts mehr zu sehen – Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung seien nun allerdings geplant, wie Vizebürgermeister Alfred Gamsjäger (SPÖ) am Montag erklärte.