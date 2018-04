Nach Zugunfällen in Salzburg und Braunau: ÖBB planen Sofortmaßnahmen

Die Ermittlungen nach den beiden Zugunfällen laufen. - © FMT-Pictures/MW

Die Ursache der beiden Zugunfälle am Freitag in der Stadt Salzburg und im angrenzenden Oberösterreich ist noch nicht geklärt. Am Salzburger Hauptbahnhof kam es beim Ankoppeln von zwei Nachtzügen zu einem Zusammenstoß mit 54 Verletzten. Am Bahnhof Friedburg-Lengau (Bez. Braunau) “entrollten” vier Güterwaggons und entgleisten nach 20 Minuten vor Braunau. Die ÖBB erwägen weitere Sicherheitsvorkehrungen.