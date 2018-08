Nachbarn verhindern Wohnungsbrand in Lehen

Die Bewohner bemerkten am Nachmittag Rauch dem Fenster einer Wohnung in dem Mehrparteienhaus dringen und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Feuerwehrleute mussten mittels Drehleiter in Wohnung

Die Feuerwehren der Stadt Salzburg waren schnell am Einsatzort, kamen zunächst aber nicht in die Wohnung, da niemand zu Hause war. So versuchten die Einsatzkräfte mittels Drehleiter über ein Fenster in die Wohnung zu gelangen.

Die Ursache des Rauchs konnte dann schnell ausfindig gemacht werden: Eine vergessene Herdplatte. Das Kochgut war bereits komplett verbrannt, viel hätte vermutlich nicht mehr gefehlt und die Küche wäre in Flammen gestanden.