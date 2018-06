Nachbarn verhindern Wohnungsbrand in Salzburg-Lehen

Aus einer Wohnung in der Franz-Martin-Straße drang am Mittag Brandgeruch. Nachbarn bemerkten das und schlugen Alarm. Weil aber niemand in der Wohnung auf Klingeln oder Klopfen reagierte, musste die Feuerwehr mit der Drehleiter ein Fenster in der dritten Etage öffnen.

Kochtopf raucht auf Herdplatte

Die Einsatzkräfte entdeckten nach Angaben eines Pressefotografen einen stark rauchenden Kochtopf auf der eingeschalteten Herdplatte und konnten die Situation entschärfen. Der oder die Bewohnerin dürfte die Wohnung verlassen haben ohne den Herd auszuschalten.