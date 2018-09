Nachbarstaaten fordern Hilfe für Flüchtlinge aus Venezuela

Venezolanische Regierung bestreitet, dass es ein Flüchtlingsproblem - © APA (AFP)

Angesichts der vielen Flüchtlinge haben Venezuelas Nachbarländer die Regierung in Caracas aufgefordert, humanitäre Hilfe anzunehmen. Nach einem zweitägigen Treffen in Ecuador forderten elf lateinamerikanische Länder am Dienstag in einer Erklärung, einen “Hilfsmechanismus” zu schaffen, um die Krise “abzumildern” und die “Ursachen” der Massenflucht aus Venezuela zu bekämpfen.