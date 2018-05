Nachtschwärmer attackiert Polizisten

Die Polizei kontrollierte den Mann aus Algerien gerade, als dieser mit beiden Händen gegen eine Aufzugstür schlug. Als sich diese öffnete stolperte der Mann hinein und wollte den Aufzug nicht mehr verlassen. Als die Polizisten ihn nach draußen bringen wollten, leistete der 34-Jährige Widerstand. Er schlug einem der Beamten gegen den Bauch.

Mann unter Drogen verletzt Polizisten

Während der Festnahme verletzte der Mann auch noch eine Beamtin am Knie. Er wurde in das Polizeigefangenenhaus eingeliefert. Der Amtarzt stellte fest, dass der 34-Jährige Kokain konsumiert hatte. Der Mann wird wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.

Bursch schlägt Kontrahenten ins Gesicht

Zu einer Körperverletzung kam es in der Nacht auf Sonntag auch in Wals (Flachgau). Ein 17-Jähriger verpasste einem gleichaltrigen Kontrahenten mit der Faust einen Schlag ins Gesicht. Der Bursch flüchtete, konnte aber wenig später von der Polizei ausgeforscht werden. Er zeigte sich laut Polizei geständig und gab an, der Jugendliche hätte ihn beschimpft. Der Verletzte lehnte indes eine Behandlung durch einen Arzt ab.

