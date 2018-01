Nachtschwärmer in OÖ mit Kunststoffkanister attackiert: Vier Verletzte

Drei Maskierte gingen in der Nacht auf die Gruppe los. - © Bilderbox

Eine zehnköpfige Gruppe ist in der Nacht auf Samstag in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) von drei Maskierten mit einem Kunststoffkanister attackiert worden. Vier Personen wurden am Kopf verletzt, drei davon mussten ins Spital gebracht werden. Ein Verdächtiger wurde von den Nachtschwärmern überwältigt und der Polizei übergeben. Die beiden anderen Täter konnten laut Polizei flüchten.