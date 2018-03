Nachtschwärmer stürzt in Bad Gastein zwölf Meter ab

Das Rote Kreuz brachte den Urlauber ins Krankenhaus (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Ein 19-jähriger Urlauber aus Schweden ist am Samstag gegen 05.00 Uhr in Bad Gastein (Pongau) rund zwölf Meter über eine steile und felsige Böschung abgestürzt. Der betrunkene Nachtschwärmer war zuvor über eine Leitschiene gestiegen – wohl um den Weg in seine Unterkunft über den Hang abzukürzen.