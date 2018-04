Nadal auch im Finale souverän: Elfter Monte-Carlo-Titel

Nadal ließ seinem Gegner keine Chance - © APA (AFP)

Rafael Nadal hat seinen unwiderstehlichen Weg zum elften Rekord-Titel in Monte Carlo am Sonntag mit dem Triumph abgeschlossen. Der 31-jährige Spanier ließ dem ungesetzten Japaner Kei Nishikori beim 6:3,6:2 in knapp 94 Minuten keine Chance und holte seinen insgesamt 31. Masters-1000-Turniersieg. Nadal hatte im Viertelfinale auch Dominic Thiem klar geschlagen.