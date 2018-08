Nadal, Del Potro, Anderson sicher in 3. US-Open-Runde

Nadal trotzte der Hitze - © APA (AGP/Getty)

Im Brutofen von Flushing Meadows sind am dritten Tag der mit 53 Mio. Dollar dotierten US Open die großen Überraschungen ausgeblieben. Vielleicht auch dank der Hitzeregel, aber auch der etwas geringeren Luftfeuchtigkeit im Gegensatz zum Vortag gab es am Mittwoch nur eine Aufgabe. Drei Matches gingen über fünf Sätze mit dem besseren Ende für Dominic Thiem, John Isner und Denis Shapovalov.