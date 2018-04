Nadal mit 400. Matchsieg auf Sand ins Barcelona-Finale

Rafael Nadal ist weiterhin nicht zu stoppen - © APA (AFP)

Rafael Nadal ist weiterhin nicht zu stoppen und mit seinem 400. Sieg auf Sand locker ins Endspiel des ATP-500er-Turniers in Barcelona eingezogen. Der spanische Weltranglisten-Erste fertigte am Samstag den als Nummer 10 gesetzten Belgier David Goffin mit 6:4,6:0 ab. Im Finale kämpft Nadal am Sonntag gegen den griechischen Thiem-Bezwinger Stefanos Tsitsipas um seinen bereits 11. Barcelona Titel.