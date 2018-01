Rafael Nadal will nach Knieproblemen Spielpraxis sammeln - © APA (AFP)

So wie der Serbe Novak Djokovic und der Schweizer Stan Wawrinka plant auch der Spanier Rafael Nadal sein Comeback für 10. Jänner. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste hat für die Exhibition “Tie Break Tens” in Melbourne genannt und will sich dort Matchpraxis für die fünf Tage später beginnenden Australian Open holen. Die Exhibition wird im Format des Super-Tiebreaks (auf zehn Punkte) gespielt.