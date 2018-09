Nächster Gipfel von Süd- und Nordkorea im September geplant

Die Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea geht voran - © APA (AFP/KCNA VIA KNS)

Süd- und Nordkorea wollen in diesem Monat ihr drittes Gipfeltreffen in diesem Jahr abhalten. Südkoreas Präsident Moon Jae-in werde zu Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 18. September für drei Tage nach Pjöngjang reisen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Donnerstag mit.