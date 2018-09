Nächster überraschender Rücktritt in Macron-Regierung

Sportministerin Flessel kündigte ihren Rücktritt an - © APA (AFP)

Die französische Sportministerin Laura Flessel hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Die Fecht-Olympiasiegerin von 1996 führte in einer Erklärung am Dienstag “persönliche Gründe” für den Schritt an. Nach Umweltminister Nicolas Hulot ist die 46-Jährige bereits die zweite Vertreterin der Zivilgesellschaft in einer Woche, die die Regierung unter Präsident Emmanuel Macron verlässt.