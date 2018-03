Nächstes James-Triple-Double bei Cleveland-Sieg

James verbuchte 40 Zähler für sich - © APA (GETTY/Archiv)

LeBron James hat beim Heimsieg seiner Cleveland Cavaliers in der Basketball-Profiliga NBA das zweite Triple-Double in Folge erzielt. Beim 123:117 (64:57) gegen die Milwaukee Bucks am Montag (Ortszeit) verbuchte der 33-Jährige 40 Punkte, zwölf Rebounds und zehn Assists. Für James war es nicht nur das zweite Triple-Double en suite, sondern auch das dritte in den jüngsten vier Spielen.