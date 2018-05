Nächtliche Schlägereien in Salzburg

In der Altstadt wurden drei Männer von Unbekannten niedergeschlagen. - © Bilderbox

Die Fäuste flogen in der Nacht auf Freitag in der Landeshaupstadt: Drei Oberösterreicher wurden von Unbekannten in Salzburgs Altstadt offenbar aus Eifersucht brutal niedergeschlagen und auch am Hauptbahnhof hat es geknallt.