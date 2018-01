Nächtlicher Streit in Anif: 21-Jähriger stürzt über meterhohe Mauer ab

Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein Streit zwischen zwei Nachtschwärmern endete am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Anif (Flachgau) für einen 21-Jährigen im Krankenhaus. Er stürzte über eine drei Meter hohe Mauer ab. Nach seinem Kontrahenten wird nun gefahndet.