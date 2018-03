Namensstreit: Griechenland und Mazedonien verhandeln in Wien

Der Streit erhitzt schon lange die Gemüter - © APA (AFP)

Im seit 1991 andauernden Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland kommt es am Freitag erneut zu einem Treffen in Wien. Unter Vermittlung des langjährigen Sondergesandten Matthew Nimetz verhandeln am Vormittag die Außenminister der beiden Länder, Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov. Größter Streitpunkt dürfte die Frage einer Verfassungsänderung in Hinblick auf den neuen Landesnamen sein.