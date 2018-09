Namensstreit und Sparpolitik – Proteste in Thessaloniki

Zu den Demonstrationen hatten konservative, nationalistische und auch rechtsextreme Organisationen aufgerufen. Reporter vor Ort berichteten jedoch, es seien deutlich weniger Demonstranten erschienen, als bei ähnlichen Protesten und Kundgebungen in den vergangenen Monaten.

Rund 200 Vermummte lösten sich aus der Demonstration und warfen Steine und andere Gegenstände auf die Polizei. Die Beamten setzten Tränengas, Blendgranaten und Schlagstöcke ein, um die Randalierer auseinander zu treiben, wie das Fernsehen zeigte. Die anderen Demonstranten flohen vor der Gewalt.

Griechenland und Mazedonien hatten am 17. Juni eine Vereinbarung zur Beilegung des seit gut einem Vierteljahrhundert andauernden Streits um den Namen Mazedonien unterzeichnet. Danach soll die ehemalige jugoslawische Teilrepublik künftig Nord-Mazedonien heißen und sich damit von der nordgriechischen Provinz Mazedonien (griechisch: Makedonia) und der hellenischen Antike unterscheiden. Als Gegenleistung will Athen den Weg des Landes zur NATO und in die EU nicht länger blockieren.

Am 30. September soll in Mazedonien eine Volksabstimmung zur Namensänderung stattfinden. Danach muss das Parlament in Skopje eine Verfassungsänderung mit dem neuen Namen billigen. Erst danach soll das griechische Parlament das Abkommen ratifizieren. Die meisten griechischen Parteien, darunter auch die größte Oppositionspartei, die konservative Nea Dimokratia, (ND) lehnen das Abkommen ab.

Mehrere Tausend Menschen demonstrierten aber auch gegen die Sparpolitik der Regierung des linkspopulistischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und gegen die hohe Arbeitslosigkeit. “Wir wollen Jobs und nicht endlose Steuern”, hieß es auf Transparenten, die im Fernsehen zu sehen waren.

Tsipras verriet am Samstagabend bei der Eröffnung der 83. Internationale Messe von Thessaloniki (DETH) in Thessaloniki bei einer Rede seine Pläne für die künftige Wirtschafts- und Sozialpolitik. Er versprach in den kommenden Monaten und Jahren stufenweise den Mindestlohn und die Pensionen zu erhöhen sowie Steuern zu senken. Das Land könne jedoch nur dann langfristig stabilisiert werden, wenn die Reformen fortgesetzt würden und es Investitionen gebe. Athen werde alle Maßnahmen im Einvernehmen mit den Gläubigern angehen.

“Wir sind entschlossen, das (mit den Gläubigern) Vereinbarte einzuhalten”, sagte Tsipras am Samstagabend bei der vom Fernsehen übertragenen Rede. Die griechische Wirtschaft wachse und die Arbeitslosigkeit sinke stetig.

Nach acht Jahren hatte Griechenland am 20. August den Euro-Rettungsschirm verlassen. Seit dem Ende des Finanz-Hilfsprogrammen muss sich das Land nun wieder allein finanzieren. Zurzeit sind die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen mit etwa 4,3 Prozent ungünstig, es ist der höchste Stand seit Ende Juni. Griechenland hat nach Worten von Tsipras jedoch ein Kapitalpolster von 24 Milliarden Euro und brauche sich deswegen keine Sorgen zu machen.

Vor der Rede hatte Tsipras zusammen mit US-Handelsminister Wilbur Ross den amerikanischen Pavillon auf der Messe besucht. Die USA sind dieses Jahr Ehrengast der Messe von Thessaloniki.

Ross erklärte, zahlreiche US-Unternehmen seien bereit, in Griechenland zu investieren. Das Land sei ein Ort der Stabilität im östlichen Mittelmeer. Griechische Medien berichteten, US-Unternehmen hätten bereits Interesse für den Kauf zwei griechischer Werften geäußert. Nach acht Jahren Spar- und Hilfsprogrammen war Griechenland am 20. August aus den Finanz-Hilfsprogrammen entlassen worden. Das Land muss sich in den kommenden Jahren nun wieder aus eigener Kraft finanzieren.

Die griechische Polizei war bereits im Vorfeld der Messe in Alarmbereitschaft versetzt worden. Rund 3.600 Beamte waren im Einsatz. Gewerkschaften haben ebenso Proteste angekündigt, wie rechtsextreme und nationalistische Gruppen. Gegen deren Kundgebungen wollten wiederum Linksautonome aufmarschieren.

