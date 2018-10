Napoli nach 2:0 gegen Sassuolo weiter Zweiter

Lorenzo Insigne traf für Napoli - © APA (AFP)

Das erste Serie-A-Tor des Algeriers Adam Ounas und der sechste Saisontreffer von Lorenzo Insigne haben dem SSC Napoli am Sonntag in der italienischen Fußball-Meisterschaft zu einem 2:0-Heimsieg gegen Sassuolo verholfen. Der Club von Trainer Carlo Ancelotti nimmt damit weiter den zweiten Rang ein, sechs Punkte hinter Meister Juventus, der am Samstag in Udine 2:0 gewonnen hatte.