SSC Napoli hat den kleinen Ausrutscher von Juventus Turin genutzt und ist dem Tabellenführer der italienischen Fußball-Serie-A am Sonntagabend bis auf zwei Punkte nahegekommen. Während Juve am Samstag in Ferrara über ein 0:0 nicht hinausgekommen war, setzte sich der erste Verfolger zuhause gegen Genoa mit 1:0 (0:0) durch. Das entscheidende Tor erzielte Raul Albiol in der 72. Minute.