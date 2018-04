Napoli verkürzte vor Schlager Rückstand auf Juventus

Crotone knöpfte Juventus einen Punkt ab - © APA (AFP)

SSC Napoli hat sich in der italienischen Fußball-Meisterschaft die Chance auf den Titelgewinn erarbeitet. Die Süditaliener holten am Mittwochabend einen 4:2-Heimsieg gegen Udinese, während sich Serienchampion Juventus mit einem 1:1 bei Crotone begnügen musste. Vor dem direkten Duell in Turin am Sonntag liegt Napoli nun nur noch vier Punkte hinter dem Tabellenführer.