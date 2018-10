NASA-Sonde so nah an der Sonne wie kein Raumschiff zuvor

Die Parker-Solar-Sonde bei ihrem Start im August - © APA (AFP/NASA)

Sonniger Rekord für die NASA: Die im August gestartete Sonde “Parker Solar Probe” der US-Raumfahrtbehörde ist so nahe an die Sonne herangekommen wie kein anderes Raumschiff zuvor. Die Sonde sei am Montag näher als 42,7 Millionen Kilometer an die Sonne herangerückt, teilte die NASA in der Nacht auf Dienstag mit.