Nashville erreichte als erstes Team NHL-Play-off

Die Predators gewannen bei den Colorado Avalanche 4:2 - © APA (AFP/Getty)

Die Nashville Predators haben sich als erstes Team für das Play-off in der National Hockey League (NHL) qualifiziert. Am Freitag gewannen die Predators bei den Colorado Avalanche 4:2 und machten damit rechnerisch alles klar. Der Stanley-Cup-Finalist des Vorjahres ist das beste Team der Central Division in der Western Conference und hat von seinen jüngsten 14 Spielen 13 gewonnen.