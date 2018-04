Natalie Portman erhält Genesis-Preis trotz Auftrittsabsage

Portman sagte für Preisverleihungszeremonie ab - © APA (AFP/Getty)

Hollywoodstar Natalie Portman (36) wird nach Angaben der Genesis-Stiftung ein Preisgeld von einer Million Dollar (rund 814.000 Euro) erhalten, obwohl sie ihre Teilnahme an der Verleihungszeremonie Ende Juni abgesagt hat. Ein Sprecher der Stiftung sagte der dpa am Sonntag, die ihr zu Ehren geplante Veranstaltung in Jerusalem werde aber ohne sie nicht stattfinden.