Nathan Chen holte sich überlegen Eiskunstlauf-WM-Gold

Nathan Chen hat Olympia-Niederlage überwunden - © APA (AFP)

Der US-Amerikaner Nathan Chen hat die Herren-Konkurrenz der Eiskunstlauf-WM in Mailand dominiert. Nach seinem Sieg am Donnerstag im Kurzprogramm war der 18-Jährige am Samstag in der Kür knapp 40 Punkte (!) und mehr besser als die Konkurrenz und gewann mit 47,63 Zählern Vorsprung auf Shoma Uno. Der Japaner seinerseits hatte nur 1,45 Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten Russen Michail Koljada.