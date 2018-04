Budgetbeschlüsse im Parlament stehen an - © APA

Der Nationalrat beschließt am Donnerstag die ersten beiden Budgets der Regierung Kurz und stellt damit die Weichen in Richtung eines Nulldefizits im kommenden Jahr. Davor sind allerdings noch einige Kapitel zu debattieren. Vor allem die Bereiche Arbeit und Soziales sowie Bildung sorgen traditionell für kontroversielle Diskussionen. Ferner an der Reihe sind noch Gesundheit und Finanzen.