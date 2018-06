Nationalrat beschließt CETA und Pannenstreifen-Freigabe

Zum Auftakt der Plenarwoche ist am Mittwoch eine “Aktuelle Stunde” vorgesehen, mit einem Thema, das die Liste Pilz noch nicht verraten will. Danach folgt die CETA-Ratifizierung. Der Handelspakt wird nicht nur von Teilen der Opposition angefeindet, auch die FPÖ war vor ihrer Regierungsbeteiligung noch vehement dagegen. Weitere große Highlights bietet der Mittwoch nicht. Am ehesten sticht noch der Bereich Alternativkraftstoffe hervor, wo Österreich – vorgegeben von der EU – einheitliche Standards beim Tankstellenausbau beschließt. Mit einer Novelle zum Chemikaliengesetzes wird zudem Quecksilber weitgehend verboten.

EU-Ratsvorsitz im Mittelpunkt

Am Donnerstag kommen dann voraussichtlich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) ins Plenum, um Erklärungen zum EU-Ratsvorsitz abzugeben und sich der Debatte mit den Abgeordneten zu stellen. Danach wird das Schülerparlament gesetzlich verankert sowie die temporäre Freigaben von Pannenstreifen auf hochbelasteten Autobahnabschnitten beschlossen.

An beiden Tagen wird zudem eine Reihe von Oppositionsanträgen behandelt. Am Mittwoch vor allem zur Geschäftsordnung, am Donnerstag zu den Themen Bildung und Verkehr.

(APA)