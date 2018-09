Abschied von NEOS-Gründer Strolz aus dem Nationalrat

Noch-NEOS-Chef Strolz nimmt Abschied - © APA

NEOS-Gründer Matthias Strolz hat sich am Mittwoch nach rund fünf Jahren vom Nationalrat verabschiedet und noch einmal Good Vibes zu verströmen versucht: “Nie ist die Liebe so groß wie im Abschied”, flötete er ins Auditorium und fügte an: “In jedem von uns steckt etwas Liebenswürdiges.”