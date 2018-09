Der Nationalrat steht am Mittwoch im Zeichen von Personalia sowie von einem umstrittenen Papier des Innenministeriums. Verabschiedet werden der langjährige NEOS-Klubobmann Matthias Strolz sowie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Die NEOS treten zudem mit einer “Dringlichen Anfrage” am Nachmittag in Erscheinung, in der sie ein Schreiben des Innenressorts behandeln, das die Polizei auffordert, die Nationalität von Tätern zu kommunizieren. Wir übertragen im LIVESTREAM.

Bei der "Dringlichen Anfrage" geht es um ein Schreiben des Innenministeriums an Polizeidienststellen, in dem diese aufgefordert werden, künftig grundsätzlich die Nationalität von Tätern zu kommunizieren und verstärkt Sexualdelikte öffentlich zu machen. Medien störte zudem, dass in dem Papier einzelne ministeriumskritische Zeitungen nur noch mit Basisinformationen, nicht aber mit Exklusivgeschichten versorgt werden sollen.