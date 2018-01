Offiziell bestätigt wurde das Testspiel gegen WM-Gastgeber Russland am 30. Mai in Innsbruck. Auf Weltmeister Deutschland trifft Österreich wie bereits bekannt am 2. Juni in Klagenfurt. Foda, der am 1. Jänner offiziell seinen neuen Posten angetreten hat, sagte mit Blick auf die Duelle mit den WM-Startern: “Das sind Herausforderungen, aber wollen uns mit den Besten messen.”

