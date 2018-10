NATO-Manöver findet mit 50.000 Soldaten statt

"Trident Juncture 18" startet Ende Oktober - © APA (AFP/Archiv)

Die NATO hat ihr bevorstehendes Großmanöver “Trident Juncture” in Norwegen nochmals ausgeweitet. An der größten Übung der Militärallianz seit dem Kalten Krieg werde auch der US-Flugzeugträger “Harry S. Truman” teilnehmen, sagte US-Admiral James Foggo am Dienstag im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Damit steige die Zahl der teilnehmenden Soldaten um 5.000 auf rund 50.000.