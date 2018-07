NATO und EU wollen noch enger zusammenarbeiten

Die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen aus Richtung Osten und Süden machten eine Fortsetzung der Kooperation unerlässlich. Die EU und NATO spielen damit vor allem auf die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands sowie auf die Krisenherde im Nahen Osten und in Afrika an. Die möglichen Bedrohungen dadurch sollen an diesem Mittwoch und Donnerstag auch Thema beim NATO-Gipfel in Brüssel sein.

US-Präsident Donald Trump bekräftigte unterdessen vor seinem Abflug zum NATO-Gipfel nach Brüssel seine Kritik an anderen Bündnispartnern. “Die USA zahlen ein Vielfaches mehr als jedes andere Land, nur um sie zu beschützen. Nicht fair für den amerikanischen Steuerzahler”, schrieb Trump am Dienstag in der Früh (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter. Er sollte am Abend in Brüssel ankommen.

Trump wirft anderen NATO-Mitgliedern seit längerem vor, nicht genügend Geld in die Verteidigung zu investieren. Der Streit darüber überschattet das Spitzentreffen der Militärallianz, das am Mittwoch und Donnerstag in der belgischen Hauptstadt stattfindet.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO hatten 2014 im Zuge der Krim-Krise als Antwort auf das russische Verhalten vereinbart, dass sich alle Mitgliedstaaten bei ihren Verteidigungsausgaben bis 2024 einem Wert von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts annähern sollen. Über der Marke liegen derzeit lediglich die USA und einige andere Bündnispartner wie Großbritannien und Griechenland.

Streit gibt es vor allem deswegen, weil das Zwei-Prozent-Ziel von den Bündnispartnern unterschiedlich interpretiert wird. Die USA sind der Auffassung, dass alle NATO-Länder die zwei Prozent wirklich erreichen müssen. In der deutschen Regierung etwa wird die Vereinbarung jedoch etwas anders interpretiert. Dort heißt es, es gehe lediglich darum, sich auf die zwei Prozent zuzubewegen.

Russland bekräftigte vor dem NATO-Gipfel in Brüssel seine Kritik an der Verlegung westlicher Truppen an die russischen Grenzen in den vergangenen Jahren. “Unser Verhältnis zur NATO ist hinreichend bekannt. Die NATO ist ein Produkt des ‘Kalten Krieges'”, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau.

Diese Allianz sei für die Konfrontation geschaffen worden, sagte er der Agentur Interfax zufolge. Die Verlagerung von NATO-Truppen an die russische Grenze sei dafür der beste Beleg.

Die NATO hatte in den vergangenen Jahren je 1.000 Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen verlegt. Damit reagierte die Allianz auf ein zunehmendes Gefühl der Unsicherheit in der Region seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts 2014.

Viele NATO-Mitglieder nehmen Russlands Politik als aggressiv wahr. Dies soll auch ein Thema beim Gipfel des Bündnisses am Mittwoch und Donnerstag in Brüssel sein.

