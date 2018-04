Natur holt Rückstand durch sehr warmen April wieder auf

Marillenblüte fast zum durchschnittlichen Termin - © APA (Schneider)

Der deutlich zu warme April hat die Natur fast wieder in den Normalzustand gebracht. Die Blüte des Flieders wird beispielsweise ein paar Tage früher als in einem durchschnittlichen Frühling sein, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Freitag mit.