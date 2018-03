Naturhistorisches Museum bietet Tierprodukt-Überprüfung an

Neues Service des Naturhistorisches Museums - © APA

Im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien können am Samstag, dem 14. April, tierische Produkte auf artenschutzrechtliche Bedenklichkeit überprüft werden. Experten nehmen am Aktionstag “Wildlife Crime” Urlaubsmitbringsel oder Erbstücke unter die Lupe, hieß es am Dienstag. Außerdem gibt es Führungen hinter die Kulissen zum Thema Artenschutz und eine Rätselrallye für Kinder.