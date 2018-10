Naturkatastrophen in Indonesien – Weitere Tote geborgen

Tausende Menschen werden noch vermisst - © APA (AFP)

Im Erdbebengebiet auf der indonesischen Insel Sulawesi versuchen die Helfer so viele Leichen wie möglich zu bergen, bevor die Suche am Donnerstag eingestellt werden soll. Die Zahl der bestätigten Toten lag am Mittwoch bei 2.037, wie Adiman Raja, ein Regierungssprecher vor Ort, sagte.