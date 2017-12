Nawalny will in Russland Zulassung zu Wahl erzwingen

Der Oppositionspolitiker hofft auf zahlreiche Unterstützer - © APA (AFP)

Mit Versammlungen in 20 russischen Städten will der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny am Sonntag seine Zulassung als Präsidentschaftskandidat für die Wahl im kommenden Jahr durchsetzen. Nawalny kündigte am Samstag an, dass seine Unterstützer in jeder dieser 20 Städte im jeweiligen Büro der Wahlkommission seine Zulassung beantragen wollen.