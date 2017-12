Nawalny ruft zu Boykott von russischer Präsidentenwahl auf

Alexej Nawalny vor dem Sitz der Wahlkommission in Moskau - © APA (AFP)

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat zum Boykott der Präsidentenwahl am 18. März aufgerufen. “Wir erklären einen Streik der Wähler”, sagte der 41-Jährige am Montag vor Journalisten in Moskau. “Wir werden das Ergebnis dieser Wahlen nicht anerkennen.” Zuvor hatte die zentrale Wahlkommission einstimmig seine Ablehnung als Kandidat bekräftigt.